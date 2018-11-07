رئيس جامعة بني سويف: تخصيص أماكن جديدة لانتظار السيارات والدراجات داخل الحرم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن تخصيص أماكن جديدة، لانتظار السيارات والدراجات البخارية داخل الحرم الجامعى، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعي شملت الكافتيريات وإدارة السيارات، وذلك لمتابعة ما تقدمه الكافتيريات للطلاب من أطعمة ومشروبات ساخنة ووجبات سريعة ومياه غازية وغيرها من المنتجات الغذائية، وذلك للتأكيد من توافر معايير الصحة الغذائية والسلامة المهنية للعاملين.



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة توافر قائمة أسعار بكل كافتيريا معتمدة من الكلية التابعة لها معلقة فى عدة أماكن واضحة، للتأكد من عدم حدوث استغلال للطلاب، وشدد على التزام كافة العاملين بتلك الكافتيريات بارتداء قفازات اليد، والالتزام بكافة معايير سلامة الغذاء ابتداء من التخزين الصحيح وحتى تقديمه للطلاب.



كما قام رئيس الجامعة بتفقد إدارة السيارات بالجامعة لمتابعة سير العمل، ووجه بضرورة تخصيص أماكن انتظار للأتوبيسات حفاظًا على المظهر الحضاري، وعدم السماح بانتظار السيارات أمام الإدارات والبوابات الرئيسية بالكليات، وكلف الإدارة الهندسية بالإشراف على أعمال التجميل للأرصفة والممرات داخل الحرم الجامعي.