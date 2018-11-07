التعليم الفنى بوزارة الصناعة: الدولة تحتاج دائما إلى عمالة ماهرة..فيديو

أكدت شروق زيدان، مديرة برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى بوزارة الصناعة، أن البرنامج قومي يعمل تحت إشراف وزارة التجارة و الصناعة.





وأوضحت خلال لقائها ببرنامج صباحك مصرى بفضائية mbc مصر ، يوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل مع مختلف القطاعات فى الدولة مثل وزارات القوى العاملة والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي وجهات أخرى حكومية وغير حكومية لإنشاء منظومة موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى للنهوض به.



