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التعليم الفنى بوزارة الصناعة: الدولة تحتاج دائما إلى عمالة ماهرة..فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:49 م
شروق زيدان
شروق زيدان
توك شو
أكدت شروق زيدان، مديرة برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى بوزارة الصناعة، أن البرنامج قومي يعمل تحت إشراف وزارة التجارة و الصناعة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج صباحك مصرى بفضائية mbc مصر ، يوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل مع مختلف القطاعات فى الدولة مثل وزارات القوى العاملة والإسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي وجهات أخرى حكومية وغير حكومية لإنشاء منظومة موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى للنهوض به.

وطالبت بضرورة تغيير ثقافة أن التعليم الفنى لا يختلف عن التدريب المهني، لافتة إلى أن الدولة في حاجة دائما إلى عمالة ماهرة قادرة على مواكبة الأولويات الإقتصادية فى المرحلة القادمة.
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