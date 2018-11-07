في عيد ميلاها.. تعرف على أشهر أعمال رجاء حسين

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رجاء حسين، فهي من مواليد 7 نوفمبر 1937 وقد أكملت اليوم عامها الـ81.



انضمت رجاء حسين لفرقة الريحاني عام 1958 وقدمت عددا من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية ومن أشهر مسلسلاتها "اللص والكلاب واحلام الفتى الطائر وزيزينيا وذئاب الجبل وعايزة اتجوز".



كما شاركت رجاء حسين في تقديم عدد من الأفلام منها "أفواه وأرانب" و"عودة الابن الضال".

