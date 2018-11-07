ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلاها.. تعرف على أشهر أعمال رجاء حسين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رجاء حسين، فهي من مواليد 7 نوفمبر 1937 وقد أكملت اليوم عامها الـ81.

انضمت رجاء حسين لفرقة الريحاني عام 1958 وقدمت عددا من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية ومن أشهر مسلسلاتها "اللص والكلاب واحلام الفتى الطائر وزيزينيا وذئاب الجبل وعايزة اتجوز".

كما شاركت رجاء حسين في تقديم عدد من الأفلام منها "أفواه وأرانب" و"عودة الابن الضال".
loading...

ترشيحاتنا

شعرك خفيف وقصير.. ضعي هذا الزيت كل ليلة ولن تصدقي النتيجة

مجدي عبد الغني: يجب محاكمة هذا الشخص بسبب الفيديو المسرب وليس أنا.. فيديو

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"

الأرصاد تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية..فيديو

بالأسماء والتفاصيل.. 5 لبنانيين بـ الكونجرس الأمريكى 2018

مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

قاتل جاره بطرة: ربطني بالسحر فأنهيت حياته في الشارع.. صور

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

مدرب حراس الزمالك يتعرض لوعكة صحية

باسم مرسى.. ملك التصريحات الباحثة عن الشهرة: أنا زى رونالدو

فوائد غير متوقعة لتناول فص من الثوم على الريق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

نبيلة مكرم من مسجد الصحابة: يستحيل على أي متآمر أن يغزو النسيج المصري.. صور

نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

فيديو

شاهد.. لحظة تفقد الرئيس السيسي طريق "النفق - شرم الشيخ"
أستاذ طب نفسي: الإجازة يومين في الأسبوع غير كافية لراحة الجسد.. فيديو
المهدي: الصحفيون والإعلاميون عليهم مراجعة الطبيب النفسي كل فترة.. فيديو
طريقة عمل النجرسكو بالسجق مع الشيف هالة فهمي
إياد نصار مغازلا زوجته: كبرتى بس لسه جميلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟