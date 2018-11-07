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محافظات

الطيبي يتفقد الحملة الميكانيكية بالفتح في أسيوط

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:52 م
صدى البلد
إيهاب عمر
استكمل المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط اليوم جولاته الميدانية لمتابعة منظومة التقنين وإزالة التعديات الصارخة بزيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وتابع خلالها أعمال التقنين وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمركز والحملة الميكانيكية.

وتابع أعمال رى الأشجار وسجل الحضور والانصراف للعاملين مشددا على الإسراع فى عمليات المعاينة والفحص لملفات تقنين وضع اليد للبدء فى مرحلة البت والتسعير وفقا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بالإسراع فى مراحل منظومة التقنين طبقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك ..رافقه خلال الجولة نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح .

كما تفقد الطيبى مخازن شركة السويدى للكهرباء والواقعة على ارض شباب الخريجيين وحل مشكلة تبوير مساحة 4 افدنة لوضع كابلات ومعدات وادوات كهربائية عليها بالتنسيق مع كافة الاطراف وتفقد مبنى الوحدة المحلية لقرية عرب مطير وتابع عمل مدرسة السيول للفصل الواحد بالاضافة الى الحملة الميكانيكية بالقرية لمتابعة كفاءة المعدات ومبنى الحملة الجديد .

وفى نهاية الجولة استمع الى شرح لبعض وحدات منظومة عمل معالجة مياه الصرف الصحى بتقنية النانو ضمن برنامج دعم القرى الاكثر احتياجًا وتحسين منظومة الرى بالقرى .


الطيبي يتفقد الحملة الميكانيكية بالفتح في أسيوط
الطيبي يتفقد الحملة الميكانيكية بالفتح في أسيوط
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