صراع إنجليزي على ضم مهاجم بروسيا دورتموند

دخل نادي إيفرتون في صراع مع وست هام يونايتد، على ضم شينجي كاجاوا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن إيفرتون ينافس وست هام للحصول علي خدمات كاجاوا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وأضاف الموقع، أن بروسيا دورتموند قد يوافق على رحيل كاجاوا مقابل 11.5 مليون جنيه إستيرليني، بعد تراجع مشاركاته مع الفريق.



وشارك كاجاوا مع بروسيا دورتموند في 200 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالهما 60 هدفًا.

