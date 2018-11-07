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شاهد.. أول بيوت زجاجية للزراعة تحت الماء في إيطاليا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية "cnn" الأمريكية، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن الزراعة تحت الماء وذلك بمشروع حديقة نيمو في إيطاليا، ويعد هذا المشروع عبارة عن مشروع زراعى بديل.

وقد تسبب تغيير المناخ في العديد من المشاكل البيئية والمخاوف حول مستقبل الزراعة، ولكن مشروع حديقة نيمو قد يكون المفتاح لحل أزمة الزراعة بطريقة مبتكرة وجديدة.

ويتم زراعة النباتات فى بيوت زجاجية تحت الماء، وتم زراعة ما بين 50 و60 فصيلة مختلفة بتلك البيوت.

ومن أهم التحديات الأساسية عند زراعة نباتات تحت الماء هى أنها جديدة ولا يوجد لها خبراء عديدين.

وتعد الزراعة تحت الماء لها العديد من المزايا وهى أنه لا وجود للحشرات تحت الماء مما لا يستدعى استخدام الكيماويات، وأيضًا انفصالها عن العالم الخارجى وعدم وجود أى مؤثرات عليها.
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