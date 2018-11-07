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محافظات

محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
همت الحسينى
تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة إحدى مزارع الأبقار بالمنزلة خلال زيارته اليوم الاربعاء للمدينة.

وقال شاروبيم إن إنتاج اللحوم في مقدمة اهتمامات الحكومة مشددا على أهمية أن يعمل الجميع داخل المزرعة للحفاظ على نظافة المكان وانه لابد من اتباع إجراءات دقيقة في نقل الأعلاف والماشية ووضع آليات في دخول الأسواق لمنع انتقال الأمراض بين الماشية.

وأضاف محافظ الدقهلية ان مديرية الطب البيطري بالمحافظة تقوم بتحصينات دورية ضد مختلف الأمراض حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على أهمية نظافة المكان والماشيه بالمزارع قبل عمليات الحلب حفاظا على نظافة الحليب وسلامة الأبقار، وشددت على أهمية تسجيل كافة الماشية بالرقم التأميني، وأضافت أنه يتم إقامة مشروع جديد للتلقيح الصناعي مجانا.
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مزرعة أبقار بالمنزلة..صور
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