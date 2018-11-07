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انطلاق قافلة طبية برعاية حزب مستقبل وطن لعلاج مواطنى الشرابية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
انطلقت منذ قليل أكبر قافلة طبية تحت رعاية حزب مستقبل وطن وبإشراف النائبين أمين مسعود وإيهاب العمدة وبحضور اللواء محسن صلاح نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ودكتور محمد شوقى وكيل وزارة الصحة بالقاهرة واللواء شاكر يونس رئيس حى الشرابية.

وأكد النائب أمين مسعود فى تصريحات للصحفيين المرافقين للحملة أن القافلة سوف تقوم بالكشف على جميع المرضى من مواطنى الشرابية بالمجان كما سيتم صرف جميع الادوية للمرضى بالمجان مشيرا الى أنه يشارك فى هذه القافلة الطبية عدد كبار أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس وكبار أطباء وزارة الصحة فى مختلف التخصصات الطبية.

وقال "مسعود" إنه سيتم إحالة الحالات الصعبة التى تحتاج الى عمليات جراحية او فحوصات وتحاليل طبية الى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية لاستكمال علاجهم وبالمجان ايضا بعد الاتفاق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على علاجهم بالمجان داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خلال الإسراع فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لهم.
انطلاق قافلة طبية برعاية حزب مستقبل وطن لعلاج مواطنى الشرابية
انطلاق قافلة طبية برعاية حزب مستقبل وطن لعلاج مواطنى الشرابية
انطلاق قافلة طبية برعاية حزب مستقبل وطن لعلاج مواطنى الشرابية
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