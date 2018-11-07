بعد إطلالتها المثيرة.. سعر صادم لكاجوال هيفاء وهبي.. صور

استعرضت النجمة هيفاء وهبي جسمها الممشوق في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت باللوك الجديد من الدنيم باللون الأسود من توقيع Victoria Beckham، حيث اختارت قميصًا فضفاضًا بقصة Boyfriend ويبلغ ثمنه نحو 400 دولار أمريكي، ونسقت معه سروال جينز ضيقًا من نفس القماش يبلغ ثمنه نحو 300 دولار أمريكي.



وكانت إطلالة هيفاء تعتمد على الكاجوال، الذي ظهرت من خلاله بلوك جديد علي غير العادة من الفساتين والملابس الكلاسيك، وأثارت ضجة كبيرة عبر "إنستجرام" إذ انهالت التعليقات على رشاقة هيفاء.