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اقتصاد

حمدي لوزا: العلاقات المصرية الأفريقية لها جذور تاريخية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:07 م
السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية
اية الجارحى
قال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، إن العلاقات المصرية الأفريقية لها جذور تاريخية منذ شراكة مصر مع الدول الأفريقية في حركات التحرير الأفريقية.

وأضاف "لوزا" خلال مؤتمر ريادة الأعمال في مصر: من نجاحات فردية محلية إلى مركز جذب في القارة الإفريقية، ثم الدور الذي قام به بطرس غالي من إنشاء صندوق للتنمية الأفريقية، ثم عمرو موسى الذي كان يصحب معه في كل زياراته الأفريقية عدد من رجال الأعمال للنهوض بالصادرات المصرية.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تباطؤا وأزمة عام 2013 عندما فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على مصر، ثم بدأت في التحسن والتحرك النشط في يونيو 2018 حيث تم انتخاب مصر رئيس للاتحاد الأفريقي 2019.

ولفت إلى أن هناك تجارب ناجحة لشركات مصرية في أفريقيا أبرزها المقاولون العرب، لذلك يجب أن نسعى لجعل هذه التجارب الفردية تجارب كلية تخص الدولة ككل.

وأوضح أن هناك لجنة تحت مسمى وحدة افريقيا ولكنها لم تهتم بتأثير رجال الاعمال ، لذلك شكلت لجنة أخرى بقرار من المهندس شريف إسماعيل أكدت على الدور الأساسي لرجال الأعمال يجتمع بشكل دوري هذه اللجنة استطاعت أن تحقق نجاحات ملموسة.

وأشار إلى أنه تم توجيه تعليمات لسفارة مصر في أديس أبابا أول أمس، بأن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي والتي ستبدأ في فبراير 2019، ستكون إقامة المشروعات داخل أفريقيا بالتعاون مع القطاع الخاص.
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