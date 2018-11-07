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حوادث

ضبط جامعي ابتز زميلته بـفيديوهات فاضحة لها للزواج منها بالمقطم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
اسلام مقلد
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على طالب جامعي بإحدى الجامعات الخاصة، لاتهامه بابتزاز طالبة معه بالجامعة وأهلها لإجبارهم على الزواج منها بالمقطم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وعد المتهم زميلته الطالبة بالزواج منها بعد نشوب قصة حب بينهما، وعلى أثرها ذهبت الطالبة إلى مسكنه وتمت بينهما علاقة جنسية مثل الأزواج.

وعقب ذلك طلب المتهم من الطالبة إرسال فيديو فاضح لها، لعدم قيامه بإخبار أهلها بتلك العلاقة الجنسية، وعقب حصوله على الفيديو هدد والدها لإجباره على الزواج منها إلا أنه رفض.

وقام المتهم بتهديد والد الطالبة عن طريق إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول و الفيديو الفاضح الخاص بنجلته، وهدده بنشره على مواقع الإنترنت، إلا أن والدها رفض طلبه بالزواج منها وقام بإبلاغ مباحث الإنترنت والتكنولوجيا، وعلى إثر ذلك نشر المتهم فيديوهات الطالبة على الإنترنت.

وتلقت مباحث الانترنت بلاغا من والد الطالبة يفيد بقيام طالب بابتزازه عن طريق نشر فيديو فاضح لنجلته على الإنترنت، لإجباره على الزواج منها، وأرسل له رسائل تهديدية.

وعقب فحص الرسائل والبلاغ تبين صحة الواقعة وقيام الطالب بتهديده، وتم القبض عليه بمعرفة مباحث قسم شرطة المقطم وتحرر المحضر رقم 12645 السنة 2018 جنح المقطم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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