برلماني: سلامة منظومة الغذاء ترتبط بالنهوض بالطب البيطري

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن دعوة البيطريين لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشاكل الأطباء البيطريين، والعاملين علي الصناديق الخاصة، وسد العجز في المحافظات، يعد خطوة جيدة من النقابة لكشف المشكلات تمهيدًا لوضع حلول تساعد في النهوض بقطاع يعاني الإهمال منذ سنوات.





وقال "فؤاد"، إنه يجب أن تولي الدولة مزيدًا من الاهتمام للأطباء البيطريين خاصة أن هذا القطاع يعاني من العديد من المشكلات أولاها مشكلات تتعلق بالأطباء أنفسهم ووقف التكليف الخاص بتعيينهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ونقص الإمكانيات المتاحة لهم، وغيرها من المشكلات التي تؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر، فمن غير المقبول أن يكون هناك 150 طبيبا بيطريا فقط مسئولون عن التفتيش علي الأغذية في مختلف محافظات الجمهورية.





وأشار "فؤاد"، إلى أن أزمة المعينين علي الصناديق الخاصة ليست أزمة نقابة البيطريين فقط، فجميع قطاعات الدولة بها معينون على قوة الصناديق الخاصة وهو ما يحتم علي لجنة القوى العاملة إحالة مشروع قانون ضم المعينين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لمناقشته في الجلسة العامة تمهيدا لإقراره للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساعدة في حل جزء من مشكلاتهم.



