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حوادث

الحكم على متهم بـ أحداث عنف النزهة..6 ديسمبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:47 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضية إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد فى اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013، لجلسة 6 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
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