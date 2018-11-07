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فن

إنجي أمين تطرح الرجولة معرفتش تكسبني لبرنامج الوتر.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
أحمد البهى
طرحت المطربة إنجي أمين أغنية "الرجولة معرفتش تكسبني" لبرنامج الوتر الذي يعرض على قناة "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، ويضم البرنامج نحو 40 فنانا وفنانة، بينهم "كمال أبو رية ومجدي كامل وأحمد عزمي وطلعت زكريا وريم البارودي وبهاء ثروت".

أغنية "الرجولة معرفتش تكسبني" كلمات سامح فرج، ألحان إسماعيل عبده، توزيع جمال فتحي وبافلي، وإنتاج شركة ميديا تاتش محمد مهاب، وتستعد إنجي خلال الفترة المقبل لطرح ميني الألبوم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة إنجي أمين، كانت أغنية بعنوان "أمي اللي حبيتها" من كلمات وائل توفيق، ألحان يوسف مطر، توزيع ومكس وماستر أشرف محمود أبو زيد.

برنامج "الوتر" يقدم شكلا جديدا من البرامج من خلال المزج بين قوالب البرامج والدراما والغناء، إذ يبدأ البرنامج بدراما قوية مدتها حوالي 20 دقيقة، وتركز الحلقة على قضية معينة وفي نهاية العرض الدرامي يتم تقديم أغنية مصورة كلماتها تمثل رسالة الحلقة، إضافة إلى جزء يتعلق بمناقشة القضية المطروحة في الجزء الدرامي من الحلقة مع متخصصين ويعرض على قناة "صدى البلد".

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