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محافظات

مواعيد فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالإسماعيلية خلال نوفمبر

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:37 م
الكهرباء
الكهرباء
انجي هيبة
أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أنه في إطار تنفيذ خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن خلال نوفمبر الجاري 2018.

سيتم فصل التيار الكهربائى فى الفترة من اليوم 1/11/2018 حتى 29/11/2018 بالأماكن التالية بالتوالى:

1- حى أول بغرفة تصنيع بلاستيك بجوار سور الجيش، وبرج سكني بجوار عمر افندى ومساكن شارع محمد على ومساكن بحى البلاح ومناطق سكنية بحى الأسرة ومجموعة مصانع صغيرة ومعسكر تابع للجيش الثانى ومنطقة سكنية بجوار بنك الدم ونادى تابع لهيئة ق.س وعمارات سكنية بحى الارسال.

2- نطاق حى ثان عمارات الهيئة بشارع البحرى والنادى الاسماعيلى ومدرسة السلام الاعدادية والمنطقة المحيطة وقهوة مبارك بالبلابسة وبرج سالم حى السلام وبرج المرور ش شبين الكوم وبرج سهمود ش طنطا وبرج شاهيناز ش الثلاثينى وش طنطا والبحرى والمنطقة المحيطة وبرج فاطمة الزهراء ش المستشفى وبرج فريحى بالعشرينى ومدرسة الصم والبكم والمنطقة المحيطة وبرج المدينة المنورة ش شبين والمنطقة المحيطة ومساكن لوحة الحكر.

3- إدارة كهرباء الشيخ زايد بالتوالى أرض الجمعيات وجامعة قناة السويس وطريق الكاكولا و24 أكتوبر ومنطقة الحرفى وخلف الصالون الأخضر وأرض الفردان والشروق ومديرية التربية والتعليم ومنطقة عثماثون ومنطقة المروة ومنطقة القماش وإبراهيم سلامة والطريق الدائرى والخامسة احتياطي ومنطقة جاردن سيتى وابراج المواقف وبجوار كنيسة الأنبا بيشوى.
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