سيناريوهات الديمقراطيين لتغيير سياسة أمريكا الخارجية بعد انتخابات الكونجرس

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، الثلاثاء، انتخابات تاريخية للتجديد النصفى للكونجرس، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن الحزب الديمقراطي، الذي يسعى منذ أعوام عديدة إلى السيطرة على الكونجرس بغرفيته الشيوخ والنواب، سيتمكن من السيطرة على مجلس النواب بانتزاع المقاعد الـ23 المطلوبة للفوز بالغالبية، في حين احتفظ الجمهوريون بتفوقهم في مجلس الشيوخ، المكون من 100 مقعد.



وقال موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني، في تقرير له اليوم، الأربعاء، إن الديمقراطيين سيستخدمون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب الأمريكي لإلغاء ما يعتبرونه تدخلًا من قبل الجمهوريين تجاه سياسة الرئيس دونالد ترامب الخارجية، والدفع باتجاه صفقات أكثر صرامة مع روسيا وكوريا الشمالية.



ووفقًا للموقع البريطاني، قال النائب إليوت إنجل، وهو ديمقراطي والمرشح الأبرز لرئاسة لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، إنهم قد يسعون أيضا للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية في أماكن مثل العراق وسوريا، لافتًا إلى أنه في بعض المناطق المسببة للانفعالات، مثل الصين وإيران، سيبقى الوضع الراهن كما هو عليه.



والآن بعد أن سيطر الديمقراطيون، للمرة الأولى منذ عام 2011، على مجلس النواب المكون من 435 عضوا، فإنهم سيقررون ما هو التشريع الذي يتم النظر فيه في الغرفة كما سيكون لهم دور أكبر في وضع سياسة الإنفاق وكتابة التشريعات.



وأكد إنجل أن الديمقراطيين سيقومون بإجراء تحقيقات تتعلق بروسيا، مثل التحقيق في العلاقات التجارية المحتملة وتضارب المصالح بين ترامب وروسيا.



وأضاف أن أعضاء الكونجرس يخططون لاستخدام سلطة استدعاء ترامب للمثول أمام المجلس إذا لزم الأمر، للحصول على معلومات حول قمة ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي تمت الصيف الماضي ولم يذكر البيت الأبيض عنها سوى بعض التفاصيل.



ومن غير المتوقع أن تؤدي مراقبة المجلس الديمقراطي إلى تغييرات كبيرة في سياسة الصين، وسيعقد الديمقراطيون المزيد من جلسات الاستماع ويطلبون المزيد من الإحاطات، لكن الانتقادات الموجهة لبكين تشير إلى أنه من غير المتوقع أن تتغير.



وقد اعترف إنجل وآخرون بالحاجة إلى الصين كشريك، خاصة في التعامل مع كوريا الشمالية. وقال: "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين حتى لا ننهزم".



وأوضح "ستاندرد ميديا" أن الديمقراطيين غضبوا بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي توصلت إليه إدارة الرئيس باراك أوباما في عام 2015، ولكن لا يوجد ما يمكنهم فعله لتغيير السياسة طالما ظل الجمهوريون يحتلون البيت الأبيض.



كان إنجل من بين الديمقراطيين الذين عارضوا الاتفاقية الإيرانية، لكنه قال إن ترامب يجب أن يعمل بشكل أوثق مع الحلفاء المهمين، مثل أعضاء الاتحاد الأوروبي، حول هذا الموضوع وغيره من القضايا.