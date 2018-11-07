برلمانية: تشكيل لجنة من الشباب لدعم ضحايا الإرهاب يحقق مكاسب لمصر والعالم

قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن تشكيل مجموعة من الشباب، للمشاركة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم، يؤكد جهود الدولة في محاربة الإرهاب.



وأضافت نصير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توصية الرئيس بعمل هذه المجموعة وتشكيلها، يحقق العديد من المكاسب للدولة المصرية والعالم أجمع، مؤكدة على أن اشتراك الشباب وتجمعهم من كل العالم يدعم للسلام، ويقضي على نشر الفكر المتطرف السائد لدى بعضهم.



وطالبت عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن يتم اختيار الشباب على أساس تنشئتهم على مبادئ قيمة وفكر متقدم، ويكونوا ذو علم وخبرة ودراية بالقضايا العالمية.



كان الرئيس السيسي، قد أعلن على عدد من التوصيات خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، ومنها تشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم.