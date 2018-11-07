جامعة القاهرة تعلن الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات

أعلنت جامعة القاهرة، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2018/2019، بعد فحــص الطعــون التي بلغت 207 طعنًا وتم قبول 79 طعنا، وكذلك التنازلات من الطلاب لزملائهم، إلي جانب الطلبة غير المستوفين للشروط والذين بلغ عددهم 158 طالبا وطالبة، ليصبح أعداد الطلاب المتقدمين للانتخابات الطلابية 1093 طالبا وطالبة.



وأوضحت جامعة القاهرة في بيان لها أن الدعاية الانتخابية تبدأ من الخميس 8 نوفمبر الجاري، حتى مــوعد المرحلة الأولى لانتخابات الطلاب يوم الأحد 11 نوفمبر والتي يتم خلالها فتح لجان التصويت أمام الطلاب لاختيار أعضاء اللجان على مسـتوى الكليات وفرز الأصوات في نفس اليوم، وتعلن النتيجة عقب انتهاء عملية الفرز، بينمـا تجري الإعادة في هذه المـرحلة في اليوم التالي.



ودعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب إلى المشاركة بجدية فى الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثلهم من الطلاب، كما دعا إلي إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية وعدم استخدام شعارات سياسية أو دينية أو حزبية خلال الدعاية الإنتخابية.