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منوعات

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
كريم جمال
يهتم العديد من محبي الفن والمشاهير بما قدموه من أعمال فنية تنوعت باختلاف مجالاتهم، ولكن الجديد أن هناك مشاهير قدموا اختراعات ساهمت فى تقديم أعمالهم بصورة أفضل، فيما قدم آخرون ابتكارات ساعدت البشر مثل حفاضات الأطفال.

وفي التقرير التالي، نستعرض قائمة اختراعات عدد من مشاهير الفن، على رأسهم ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، والمخرج العالمي ستيفن سبيلبرج كالتالي:

1- مايكل جاكسون
مثلما بذل ملك البوب الشهير جهدًا كبيرًا في تقديم أجمل الأغانى والموسيقى الخالدة حتى الآن، قدم ماركة أحذية شهيرة تحمل أول حرفين من اسمه MJ، والتى ظهر بها لأول مرة فى الفيديو الكليب الخاص بأغنية "Smooth Criminal"، حيث ثبت بها بعض الثقوب الحديدية لتمكنه من الوقوف بطريقته الشهيرة دون أى يسقط.

وبعد فترة وجيزة حصل على براءة اختراع فى الولايات المتحدة الأمريكية.

2- جيمس كاميرون
المخرج الشهير الباحث عن الإثارة في أفلامه، قدم الكثير من الأفلام المذهلة، ومشهور باختراعه العديد من المعدات الضرورية التي تمنح أفلامه ميزات تكنولوجيا استثنائية، حيث يعود الفضل إليه في إنشاء نظام دفع تحت الماء يسمح لمستخدميه بالتحرك بحرية في الماء، كما حصل على براءة هذا الاختراع في عام 1991.

3- ستيفن سبيلبرج
المخرج المجنون كما يلقبه الكثيرون، والمعروف عنه المغامرة من أجل معاينة مكان تصوير فيلم مرعب، مثلما غاص لأعمق نقطة فى الأرض تحت المياه من أجل فيلم الميجالدون الأخير مع جاثون ستاثام، ابتكر نظام تبديل المسار دوللي، الذى يسمح لمستخدميه بتحرير وإضافة شروح لفظية إلى المستندات الرقمية.

4- جيمي لي كورتيس
متعددة التخصصات فهي ليست فقط ممثلة مشهورة، ولكنها أيضا كاتبة محبة للأطفال، ولذلك ابتكرت حفاضات خاصة بالأطفال التى تحتوي على جيب مضاد للماء لحمايتهم من التسرب، وذلك فى عام 1988، وحصلت على براءة اختراع عن ذلك.

5- جولي نيومار
لعبت دور "المرأة القطة" في مسلسل "باتمان" التليفزيوني في الستينيات، ولكنها ابتكرت جوارب طويلة ضيقة لحماية البشرة، وقدمت العديد من الملابس الداخلية النسائية التى نالت شهرة واسعة، وحصلت على براءة اختراع لذلك في عام 1975.
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