برايان ميلتون: مشروع تطوير قطاع البترول نموذج يحتذى به

أكد برايان ميلتون، رئيس شركة "أكسون موبيل" العالمية، رغبة الشركة في زيادة التعاون والتوسع في أنشطتها في مجال البترول والغاز داخل مصر، مشيدًا بالتغيرات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر خلال السنوات الأربع الماضية.





وأثنى "ميلتون"، خلال في تصريحات صحفية، على الأرقام القياسية التي حُققت في تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول ومشروعات البنية الأساسية والتكرير، مضيفًا أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول يعد نموذجًا يحتذى به في باقى قطاعات الدولة.





جاء ذلك عقب لقاء المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع برايان ميلتون، رئيس شركة اكسون موبيل العالمية، وهشام العمروسى، رئيس اكسون موبيل مصر، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والغاز في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف التوسع في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز وفتح مجالات عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.