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أخبار العالم

ديال هالاند أول امرأة بالكونجرس من سكان أمريكا الأصليين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 03:09 م
ديال هالاند
ديال هالاند
أماني إبراهيم
فازت ديال هالاند، أمس الثلاثاء، في انتخابات التجديد النصفية بالولايات المتحدة، وحصلت على لقب أول أمريكية من السكان الأصليين يتم انتخابها بالكونجرس الأمريكي.

ووفقًا لـ ذا فوكس الأمريكية، فازت هالاند وهي عضو في بوبيلو لاجونا، والرئيس السابق للحزب الديموقراطي لولاية نيومكسيكو، بنفس المقاطعة، وانضمت إلى عضوين أمريكيين أصليين قد سبقاها وهم النائب الجمهوري ماركواي مولين، وتوم كول، وكلاهما من أوكلاهوما.

وقالت هالاند في حوارها مع القناة الأمريكية: "لا أعرف حقيقة تقبل الولايات المتحدة لتحمل مسؤولية الثقة تجاه القبائل الهندية..ولكنني سأعمل بجد في كل فرصة ممكنة للتأكد من أن زعماء القبائل قادرون على المشاركة خلال القضايا ذات الأهمية".

تنتوي هالاند بعد انضمامها إلى الكونجرس الأمريكي أن تمنح الأمريكيين الأصليين المزيد من الحقوق، خاصة في القضايا المهمة مثل الرعاية الصحية وقضايا البيئة.

يذكر أن يصوت الأمريكيون لاختيار 35 عضوا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكل أعضاء مجلس النواب الـ435، وحكام 36 ولاية، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة، إذ تعتبر بمثابة استفتاء على سياسات الرئيس دونالد ترامب بعد عامين له في البيت الأبيض.
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