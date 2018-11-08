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برلمان

آمنة نصير: إعلان شرم الشيخ مدينة للتكامل العربي الإفريقي دعوة قوية للتقارب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:29 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قالت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إعلان شرم الشيخ للتكامل العربى الإفريقي الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، دعوة للتقارب بين أفريقيا وبين العرب حتى تكون كتلة دولية قوية، مشيرة إلى أنها إذا نجحت ستصبح أقوى ما وصل إليه رئيس مصرى على مستوى المراحل الانتقالية في دعم المنطقة وأخذها لتصبح قوة عظمى لها دور وشأن بين الشعوب.

وأضافت "نصير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لابد من تفعيل هذه الدعوة على أرض الواقع بالتخطيط العلمي والعقلي، حتى ترقى شرم الشيخ أمام العالم كله، مؤكدة أن مصر تتقدم إلى الأمام بفضل الله بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى دائمًا الى النهوض بالدولة المصرية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن أن شرم الشيخ للتكامل العربى الإفريقى الناتج عن نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية واعتماده كوثيقة رسمية تتقدم بها مصر من خلال وزارة الخارجية لدى جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى.

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