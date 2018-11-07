تكريم خريجي الدورات التدريبية المهنية بسيناء

نظمت مديرية القوى العاملة والتدريب بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء حفل تكريم "خريجي وخريجات دورات التدريب المهني"، كما تم تكريم عدد من القيادات التي قدمت خدماتها للمحافظة، تقديرا للدور الحيوي في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب حضر الاحتفالية حسن حمدان أبو درب وكيل الوزارة، ومديري القوي العاملة، والمهندس عطية الجيد. وكيل المديرية.



كما شمل التكريم، أسرة الشهيد عبد الناصر سلامة شهيد مسجد الروضة إلى جانب قيم تكريم خاص لرموز العمل الأهلي والاجتماعي بشمال سيناء، وتكريم المهندس سليمان العماري، مدير عام جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أبدى تعاون الجهاز الكامل مع الخريجين في حالة رغبتهم في التعامل مع الجهاز.



حضر الاحتفالية العديد من الشخصيات السيناوية الفاعلة، تأكيدا على تكامل العمل المؤسسي والعمل الاجتماعي في رفعة ونهضة منظومة التدريب والإنتاج والتميز بشمال سيناء.