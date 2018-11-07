ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكريم خريجي الدورات التدريبية المهنية بسيناء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
احمد صالح
نظمت مديرية القوى العاملة والتدريب بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء حفل تكريم "خريجي وخريجات دورات التدريب المهني"، كما تم تكريم عدد من القيادات التي قدمت خدماتها للمحافظة، تقديرا للدور الحيوي في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب حضر الاحتفالية حسن حمدان أبو درب وكيل الوزارة، ومديري القوي العاملة، والمهندس عطية الجيد. وكيل المديرية.

كما شمل التكريم، أسرة الشهيد عبد الناصر سلامة شهيد مسجد الروضة إلى جانب قيم تكريم خاص لرموز العمل الأهلي والاجتماعي بشمال سيناء، وتكريم المهندس سليمان العماري، مدير عام جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أبدى تعاون الجهاز الكامل مع الخريجين في حالة رغبتهم في التعامل مع الجهاز.

حضر الاحتفالية العديد من الشخصيات السيناوية الفاعلة، تأكيدا على تكامل العمل المؤسسي والعمل الاجتماعي في رفعة ونهضة منظومة التدريب والإنتاج والتميز بشمال سيناء.
loading...

ترشيحاتنا

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

تفاصيل الكشف عن سر اللغز الأكبر.. بناء الأهرامات.. فيديو

صلاح ينشد المستحيل.. مجموعة ليفربول تتعقد وفرصة وحيدة من أجل الصعود

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

سيناريوهات الديمقراطيين لتغيير سياسة أمريكا الخارجية بعد انتخابات الكونجرس

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

ضبط جامعي ابتز زميلته بفيديوهات فاضحة للزواج منها بالمقطم

النقض تؤيد إعدام قاتل طفلة البامبرز

صورة نادرة للراحل جميل راتب بصحبته زوجته مونيكا مونتيفير

المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟