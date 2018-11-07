10 نوفمبر.. طرح تذاكر حفلات فرقة Spice Girls

أعلن فريق Spice Girls البريطاني، بدء طرح التذاكر الخاصة بحفلات الجولة الغنائية لهم يوم 10 نوفمبر الجاري بالمتاجر ومواقع الأنترنت.



ويقدم الفريق البريطاني المكون من 4 مطربات بريطانيات ـــــ بعد انسحاب فيكتوريا بيكهام ـــــ 6 حفلات في انجلترا ضمن الجولة التي ستنطلق1 يونيو في Etihad Stadium بمانشستر.



ومن المقرر ان تقدم كل مطربة أغانيها المنفردة التي طرحت بعد توقف نشاطات الفريق منذ أكثر من 15 عاما.



