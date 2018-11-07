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محافظات

تجار بورسعيد يطالبون بوقف قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهدت غرفة بورسعيد التجارية الكائنة بالقرب من الديوان العام بشارع طرح البحر، تجمع أعداد من تجار بورسعيد وذلك اعتراضا على قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية.

وأبدى التجار خلال تجمعهم في حضور نواب المحافظة أحمد فرغلي ورانيا السادات وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، اعتراضهم على القرارات التي تسببت في منعهم من خروج بضاعتهم من الجمارك على المستوى القصير، والتي تضر كثيرًا بالحركة التجارية ومستقبل بورسعيد التجاري على المستوى البعيد .

وتمثلت مطالب التجار في ضرورة الإفراج عن البضائع المتواجدة داخل الجمارك دون زيادات، بجانب إلغاء القرارات الأخيرة التي صدرت، والتي تسبب الضرر للتجار والمدينة الحرة.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصدر قرارا في 21 أكتوبر الماضي بالتخصيم الفعلي على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، وهو ما تسبب في وقف عمليات تداول الإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد مما وصفوه بأنه إلغاء ضمني للمنطقة الحرة ببورسعيد.
تجار بورسعيد يطالبون بوقف قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية
تجار بورسعيد يطالبون بوقف قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية
تجار بورسعيد يطالبون بوقف قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية
تجار بورسعيد يطالبون بوقف قرارات التخصيم والحصص الاستيرادية
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