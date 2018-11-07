الاثنين.. تكريم نجوم الفن فى مهرجان بالشباب تحيا الأمم

تنطلق فى السادسة مساء الإثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "بالشباب تحيا الأمم" والتى تحمل شعار "شبابك أملك يا مصر"، وتكرم مجموعة من رموز وشباب المبدعين فى مختلف المجالات إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.



وقال الكاتب مصطفى كامل سيف الدين، رئيس المهرجان، إن تكريم الرموز يأتى تقديرًا لعطائهم وجهودهم فى خدمة المجتمع ولدورهم البارز كل فى مجاله، وكذلك يتم تكريم الشباب تشجيعًا وتحفيزًا لهم باعتبارهم أمل الوطن لمستقبل مشرق.



وأشار كامل إلى أن حفل الافتتاح يتضمن أغنية شعار الدورة "شبابك أملك يا مصر" للفنان خالد بيومى، كلمات منى سلامة وحنان شلبي، يليها أغنية "احنا المصراوية" للفنان الشاب محمد صلاح، ثم أغنية "يا مصرى" للمطربة الأمريكية إليز ليبيك، ويختتم بالأوبريت الجديد "صرخة مدمن" لفرقة الصخرة المسرحية، من تأليف السينارست مدحت عوض، وإخراج جمال المصرى.



ومن المقرر أن يتم تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة منهم المايسترو سليم سحاب، الفنان الكبير أحمد بدير، الدكتورة راندا رزق أستاذ الإعلام التربوى بجامعه القاهرة، الشاعر هشام الجخ، السفيرة الدكتورة غادة فهمى، النائبة مايسة عطوة، النائب تامر الشهاوى، اللواء الدكتور محسن الفحام، الدكتورة عزة العشماوى أمين مجلس الطفولة، النائب محمد إسماعيل، النائب علاء عابد، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والنائب طارق الخولى.



كما يكرم كلا من الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، الإعلامى تامر شلتوت، لاعبة الكاراتيه ياسمين الجويلى، الغطاسة ريم أشرف، المصارعة سارة جودة، الرباعة نعمة سعيد، محمد الحايس، ياسين الزغبي، الرباع محمد ممدوح الديب، الدكتورة سميرة الدغيدي، النائبة ماريان عازر، النائبة سولاف درويش، الفنانه مى الغيطي، الإذاعى محمد نشأت، الفنانة رانيا فريد شوقى، الفنان محمد الصاوى، الفنانة لقاء سويدان، الفنان أحمد ماهر، الفنانة وفاء صادق، الدكتور محسن التوني عميد المعهد العالي للسينما، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، والمهندس مصطفى الزيات رئيس حى مدينه نصر.



إضافة إلى كل من اللواء شاكر يونس رئيس حى الشرابية، الكاتبة الصحفية ساميه زين العابدين، الدكتورة إيناس المكاوي رئيسة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية، ابنه الشهيد هانى سليمان، ابن الشهيد شبراوى، المطربة الأمريكيه إليز ليبيك، الإعلامية منى بارومة، المخرج جمال المصري، المطرب خالد بيومى، المطرب محمد صلاح، الإعلامى سامر الخضر، والإعلامية نهال علام.