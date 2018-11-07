تشميع مخزن أدوية غير مرخص بـ كميات منتهية الصلاحية بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه في إطار ‏تنفيذ توجيهات وتعليمات خطة الوزارة للمتابعة المستمرة لمخازن ‏وشركات توزيع الادوية والصيدليات، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع ‏الرقابة التموينية حملة تفتيشية مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز الحسينية.



و‏أسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ عبوة لأدوية متنوعة منها أدوية ‏مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ومهربة، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد ‏المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة ‏أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما ‏يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية و مستلزمات صدر بها منشور ‏من وزارة الصحة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد ‏للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ‏‏٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎ .‎



كما ضبطت الحملة مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر ‏مركز الحسينية وعثر بداخله علي ١٣٧ عبوة لأدوية مهربة مجهولة ‏المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات عينات طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد كبير ‏من السرنجات متعددة المقاسات، و تم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية و‏مستلزمات طبية و تحرر المحضر رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية‎.