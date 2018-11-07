تشميع مخزن أدوية غير مرخص بـ كميات منتهية الصلاحية بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات خطة الوزارة للمتابعة المستمرة لمخازن وشركات توزيع الادوية والصيدليات، شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بالتنسيق مع الرقابة التموينية حملة تفتيشية مكبرة علي الصيدليات ومخازن الأدوية بمركز الحسينية.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ عبوة لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ومهربة، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية و مستلزمات صدر بها منشور من وزارة الصحة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية .
كما ضبطت الحملة مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر مركز الحسينية وعثر بداخله علي ١٣٧ عبوة لأدوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات عينات طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد كبير من السرنجات متعددة المقاسات، و تم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية ومستلزمات طبية و تحرر المحضر رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٢٤٠٥ عبوة لأدوية متنوعة منها أدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المخدرة ومهربة، و أدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، و أدوية محفوظة فى غير ظروف التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، و عينات طبية مجانية معدة للبيع، وأدوية و مستلزمات صدر بها منشور من وزارة الصحة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة و تحرير المحاضر ضد للمخالفين بأرقام ( ٢٥٩٩٣ ، ٢٥٩٩٤، ٢٥٩٩٥، ٢٥٩٩٦ ، ٢٥٩٩٧ ، ٢٥٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ جنح الحسينية و محضر رقم ٩٩٠ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية .
كما ضبطت الحملة مخزن أدوية غير مرخص بالمخالفة للقانون ببحر البقر مركز الحسينية وعثر بداخله علي ١٣٧ عبوة لأدوية مهربة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وعبوات عينات طبية مجانية، بالإضافة إلى عدد كبير من السرنجات متعددة المقاسات، و تم تشميع المخزن بكامل محتوياته من أدوية ومستلزمات طبية و تحرر المحضر رقم ٩٩٣ لسنة ٢٠١٨ جنح أمن دولة طوارئ الحسينية.