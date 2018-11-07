محافظ المنيا يبحث 59 شكوى ويشدد على تيسير مصالح الناس

التقى اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، بعدد من المواطنين، في اللقاء الجماهيري ، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات.



استعرض المحافظ 59 شكوى للمواطنين ، ووجه بالعمل على حلها كما سلم خلال اللقاء كرسي متحرك لاحدي الحالات من ذوي الإعاقة ، كما وجه بصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية، ومساعدات طبية، واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين جاءت ما بين شكاوى خاصة بالتعليم، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وشكوي خاصة بالتعديات علي أملاك الري بقرية دماريس.



اكد المحافظ على ضرورة تلبية كافة مطالب واحتياجات المواطنين قائلًا: " لن أسمح بتعطيل مصالح المواطنين والتعذر بالروتين والبيروقراطية أو تأخير تنفيذ أي تأشيرة موجهة لأي جهة معنية لاتخاذ القرار وتنفيذه.



وكلف المحافظ رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم ، وتحسين المرافق والخدمات لهم.



شهد اللقاء الجماهيري محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز



