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محافظات

محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:30 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أن الحكومة حريصة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج الإجمالي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة صيد الأسماك.

وقالت "محرز"، في مؤتمر عقدته اليوم مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أثناء زيارتهما لبحيرة المنزلة، إنه لابد من حسن استغلال المزرعة السمكية التي تزيد مساحتها عن ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام آليات جديدة في إنتاج الأعلاف والأسماك.

من جانبه أعرب شاروبيم عن سعادته البالغة بما شاهده من إنتاج سمكي بالبحيرة، معبرا عن أمله في مضاعفة الإنتاج من الأسماك والاعلاف لتصل إلى أربعة وخمسة أضعاف لتكوين فائض يتم تصديره للخارج.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لوزارة الزراعة على التعاون الكامل بين الجانبين، مؤكدا على سعيه المستمر لتطوير مصنع الأعلاف والمزارع السمكية، داعيا إلى ضرورة استخدام العلم لزيادة الإنتاجية.
محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور
محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور
محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور
محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور
محرز: الحكومة حريصة على تحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد..صور
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