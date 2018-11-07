هكذا استعدت كندة علوش للاحتفال بـ سبوع نجلتها حياة.. صور

شاركت الفنانة السورية كندة علوش جمهورها على حسابها بموقع "إنستجرام"، بصور استعدادتها للاحتفال بحفل سبوع نجلتها "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف.



وعلقت كندة على الصورة قائلة: "شكرا لانكن خليتو للمناسبة الغالية شكل أحلى وطعم أحلى.. شكرا للاهتمام بالتفاصيل.. وكالعادة شكرا على الشوكولا والضيافة الرائعة يلي بتعمل إدمان".



يشار إلى أن كندة وضعت ابنتها حياة يوم الجمعة الماضي، وأعلن عمرو يوسف الخبر من خلال صورة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يحمل ابنته.

