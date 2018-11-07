صاحبة الرحلة الأكثر نجاحا.. هند صبري تتصدر غلاف مجلة عالمية

تصدرت النجمة هند صبري، غلاف مجلة "الباري ماتش" الفرنسية الشهيرة في عددها الجديد، حيث ظهرت في لوك صحراوي أنيق.



وكانت المجلة كتبت ملفا عن بنات قرطاج الناجحات في مصر وفردت الجزء الأكبر منه لرحلة "صبري" ونجاحها الكبير مصريًا وتونسيًا وعربيًا، ووصفتها المجلة بصاحبة الرحلة الأكثر نجاحًا من بينهم لتصبح أول عربية تظهر على غلاف المجلة الأشهر عالميًا.



يذكر أن هند تقوم حاليًا بتصوير فيلمها التونسي الجديد "نورا تحلم" والذي تعود به الساحة التونسية بعد غياب عامين منذ آخر أعمالها هناك فيلم "زهرة حلب".