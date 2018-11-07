محافظ المنوفية يستقبل السابقين ويهديهم دروعًا تقديرية.. صور

كرم اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية عددًا من المحافظين السابقين الذين قد تولوا العمل بالمحافظة تقديرا لما بذلوه من جهد وتفانيهم فى خدمة المنوفية.



جاء ذلك خلال إستقباله لهم بمكتبه بالديوان العام للمحافظة ، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد وعدد من مديرى الإدارات بالديوان العام ، يأتى هذا فى إطار حرص محافظ المنوفية على الإستفادة من جميع الخبرات و تكريم مسئولى المنوفية السابقين الذين رفعوا من مكانتها بين جميع محافظات الجمهورية.



حيث رحب المحافظ بهم على أرض المنوفية موطنهم الأصيل ،مؤكدًا أن هذا التكريم يعد حق واجب للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم ،موضحًا أنهم قد ساهموا فى جعل محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة فى مجال التعليم ممن كان له دور كبير فى تخريج جيل من الزعماء والقادة والمفكرين الذين تولوا العديد من المناصب القيادية على مستوى الجمهورية.



فيما أشاد المحافظون السابقون بالجهد الميداني الذي يبذله محافظ المنوفية منذ لحظة وصوله لمباشرة مهام منصبه الجديد فهو متواجد بصورة دائمة في الشارع للوصول إلي هموم ومشاكل المواطن المنوفي والعمل علي حلها في أسرع وقت ، معربين عن سعادتهم بتلك اللفته الكريمة التى لمسوها من محافظ المنوفية ، كما توجهوا للمحافظ بكل الشكر والعرفان على هذه المبادرة الرائعة والتى تحمل كل معانى الوفاء والإخلاص ، متمنين له دوام النجاح والتوفيق فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



هذا وقد أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية على أننا جمعيًا سنظل جنود مصر الأوفياء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونسعى جميعًا لخدمة الوطن والإرتقاء به ونستعد دائمًا للدفاع عنه كل فى مكانه بكافة الميادين ومختلف المجالات لإستكمال نهضته.



وفى الختام قام محافظ المنوفية بتكريم المحافظين السابقين وأهدى درع المحافظة لكل من المستشار عدلى حسين و اللواء فؤاد سعد الدين واللواء حسن حميدة واللواء المهندس سامى عمارة و الدكتور المهندس أحمد شيرين فوزى.