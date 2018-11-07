ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ المنوفية يطلق مبادرة معا لمواجهة العنف والتنمر.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:33 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم اجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل بحضور اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة ، وسيد سليم ممثل المجلس القومى للطفولة والامومة، ورؤساء المدن والاحياء ، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والصحة ، ورجل الأعمال محمد خيرة ، ورئيس الامانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة ، ومنسقى الأمانات الفنية بالمراكز ، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمجالس ، وذلك لمناقشة ظواهر العنف والتنمر التى انتشرت فى الآونة الأخيرة داخل المحافظة وسبل التصدى لها، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وأعلن محافظ المنوفية، عن إطلاق مبادرة معا لمواجهة ظواهر العنف والتنمر بالتعاون مع جامعة المنوفية ، واعداد برنامج تدريبى لمديرى الإدارات التعليمية ونسبة من الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والجامعات والموجهين الاجتماعيين وعدد من طلاب المدارس والجامعات وأعضاء الأمانات الفنية للجان حماية الطفل العامة والفرعية للتدريب ومتابعة تنفيذ البرنامج.

وأضاف أنه سيتم اعداد مادة علمية بهذا الشأن يتم توزيعها على المتدربين وتدرس للأطفال بالمدارس والطلبة بالجامعات للتصدى لهذه الظواهر الدخيلة على المجتمع .

وأوضحت منسق الامانة الفنية للجنة العامة لحماية الطفل، أن الدولة قد كفلت حماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم وقامت بإنشاء لجان لحماية الطفل على مستوى المحافظات يكون دورها هو التصدى لكافة مظاهر العنف التى يتعرض لها الأطفال من سن يوم الى 18 عاما ، ورفع الوعى لدى الأطفال وأسرهم وبحث الحالات المعرضة للخطر وكيفية رفع الخطر عنها وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وذلك من خلال اعداد برنامج توعية يغرس القيم والاخلاق وتعاليم الاديان السماوية ونشر التسامح والمواطنة وقبول الاخر .

كما قامت بشرح تفصيلي عن الحالات التى يتم التعامل معها والمعوقات التى تواجه اللجنة، واستمع المحافظ الى هذه المعوقات وقام بوضع حلول لها لتيسير عمل اللجنة، وقام بتقديم شهادة تقدير لـ ورد عدلى محامى متطوع بلجنة حماية الطفل على ماتبذله من جهد بناء وما تقدمه من عطاء صادق فى مجال حماية الطفل .

وقام المحافظ بتوجيه الشكر والعرفان الى جميع القائمين على العمل، مؤكدا على أن الأطفال هم زينة الحياة وهم بناة المستقبل لذا وجب علينا جميعا الاهتمام بهم وتحسين حياتهم وأنماط معيشتهم فكلما كانت رعاية الأطفال والعناية بهم أفضل كان ذلك أفضل للمستقبل فإذا تم تأسيس الاطفال على العلم والمعرفة والاخلاق الحسنة تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة .
محافظ المنوفية يطلق مبادرة معا لمواجهة العنف والتنمر.. صور
محافظ المنوفية يطلق مبادرة معا لمواجهة العنف والتنمر.. صور
محافظ المنوفية يطلق مبادرة معا لمواجهة العنف والتنمر.. صور
محافظ المنوفية يطلق مبادرة معا لمواجهة العنف والتنمر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

قاتل جاره بطرة: ربطني بالسحر فأنهيت حياته في الشارع.. صور

9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا..تعرف عليها

خالد بيومي: اشجع الأهلي من أجل بلدي

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

التحقيق فى واقعة العثور على 5 كلاب مذبوحة بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل

لاعب الترجى مهددا بالحرمان من نهائى أفريقيا بعد محاولته تكسير الـ var.. فيديو

صورة نادرة للراحل جميل راتب بصحبته زوجته مونيكا مونتيفير

تفاصيل الكشف عن سر اللغز الأكبر.. بناء الأهرامات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟