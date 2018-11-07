برلماني: دعم ضحايا الإرهاب يوحد جهود القضاء على الفكر المتطرف

أشاد النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بتوصية الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار سيزيد من التعاون بين دول العالم ونشر أواصر السلام والمحبة.



وقال "محفوظ" في تصريحات لـ"صدى البلد" إنه سيساعد في توحيد جهود محاربة الإرهاب في كل الدول للقضاء عليه، مؤكدا على أهمية تجمع هذا العدد الكبير من الشباب"5000" في منتدى شباب العالم، حيث إن دورهم في مكافحة الإرهاب، سوف يساعد في بناء السلام.



وأشاد بحديث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لها، واتخاذ أي قرار يصب في مصلحة أشقائنا الفلسطينيين.



كان الرئيس السيسي أعلن عن عدد من التوصيات خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، ومنها تشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم.