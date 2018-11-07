محافظ بني سويف: المشروعات المنتجة بكوم أبوراضي توفر أكثر من 8 آلاف فرصة عمل

عقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماعا بالمسؤولين والعاملين بالقطاعات الصناعية بمنطقة كوم أبوراضي، للوقوف على الوضع القائم بالمنطقة وحجم النشاط الصناعي والاستثماري بها، وبحث تذليل كافة المعوقات التي تواجه المنطقة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والنائبين بدوي النويشي ، وعصام خلاف عضوي مجلس النواب.



واستعرض المحافظ مع المسؤولين التنفيذيين بالمنطقة التي تقام على 527 فدانا ضمن مساحة إجمالية 800 فدان، والباقي مخصص كمساحات خضراء وفراغات، لتضم 8 قطاعات صناعية، حيث بلغت نسبة الإشغال بالمنطقة 92% يوجد بها من إجمالي المشروعات الكائنة بها 56% مصنعا منتجا، و29 % مشروعا تحت الإنشاء، و7% مرحلة إجراءات، و8 % مساحات متاحة.



وناقش المحافظ نسبة المشروعات المنتجة والتي تصدر للخارج وتدر عملة صعبة وعدد العمالة التي توفرها تلك المشروعات، حيث اتضح أنه يوجد عدد من المصانع الكبيرة التي تصدر منتجاتها للخارج، وأن عدد العمالة التي توفرها المشروعات المنتجة فعليا تقدر بنحو 8 آلاف فرصة عمل، فيما تتركز الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة في عدد من الدول مثل الصين وكوريا وسنغافورة وسوريا والسعودية.