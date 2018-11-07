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فن

تامر حسني يرد على دموع دعاء صلاح ويحقق حلم منة الله محمد

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:29 م
صدى البلد
شيري نبيل
قام النجم تامر حسني، بالرد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، على الطالبة منة الله محمد التى طلبت مقابلته اثناء استضافتها في برنامج حكايتك الذي تقدمه الاعلامية دعاء صلاح على شاشة قناة النهار.

وقالت منة ، انها تتمني مقابلة النجم تامر حسني لحبها الشديد له، من خلال اعماله الفنية التى يقدمها.

وقامت دعاء باكية، بمناشدة تامر حسني بتحقيق امنية منة الله التي تعاني من مشكلة وراثية بالعين جعلتها تفقد النظر.

وعلى الفور قام بالرد تامر حسني، على هذا الطلب بالموافقة على مقابلة منه معلقا: "إلى منة الله محمد يا منة يا حبيبتي انا سمعت كلامك وشرف كبير ليا إن بابا يحفزك ويشجعك بأغانيا، وشرف كبير ليا اوي اوي اوي ان انسانة قوية بتقول الحمدلله على كل اللي يجيبه ربنا ، وتحول المحنة لمنحة وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني .. انا كمان حبيتك يا منة وعايز اشوفك وياريت اي حد من المحطة او من أصحابك وصله البوست يبعتلي رقم ليكي وانا هكلمك واجيلك فورًا".

جدير بالذكر أن برنامج "حكايتك" يذاع على قناة النهار يومي الخميس الساعة العاشرة مساء والجمعة السادسة مساء ، وتستضيف من خلاله الإعلامية دعاء صلاح الكثير من الضيوف والفنانين.
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