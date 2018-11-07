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محافظات

وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
ايمن محمد
أقامت محافظة جنوب سيناء برنامجا ترفيهيا ثقافيا لعدد من أبناء المصريين العاملين بالخارج بمدينة شرم الشيخ، بعد الانتهاء من مشاركتهم بمنتدى الشباب الدولي 2018 صاحبتهم فى الجولة الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون العاملين بالخارج واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للشئون الخارجية نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وشملت الزيارة كاتدرائية السمائيين بحي النور حيث كان في استقبالهم الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، ثم قاموا بزيارة مسجد الصحابة بالسوق التجاري القديم إذ كان في استقبالهم الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف والمهندس فؤاد توفيق مصمم ومنفذ المسجد وأبدى الضيوف انبهارهم الشديد بهذه الجولة الممتعة.
وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور
وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور
وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور
وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور
وزيرة الهجرة في زيارة كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ..صور
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