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تعليم

جامعة بني سويف توقع اتفاقية مع المركز البريطاني لإنشاء مركز لامتحانات إيلتس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته على توقيع اتفاقية تعاون مع المركز الثقافي البريطاني بهدف إنشاء مركز فرعي لامتحانات إيلتس (الامتحان الدولي لاختبار اللغة الإنجليزية).

وأوضح رئيس الجامعة، أنه بموجب هذا الاتفاق ستلتزم الجامعة بتوفير صالات مكيفة تتلاءم مع المعايير العالمية، وتوفير غرفة آمنة لضمان أمان أوراق الامتحانات، وغرفة تحكم خاصة بفريق المجلس الثقافي البريطاني، علاوة على تخصيص مكان داخل الجامعة لإنشاء مركز إرشادي خاص بامتحان الإيلتس.

ويلتزم المركز الثقافي البريطاني بتوفير المواد المستخدمة للامتحانات مؤمنة بشكل كامل في جميع الأوقات، وتوفير المعدات التكنولوجية اللازمة من سماعات وأجهزة تصوير والبصمة، وإجراء الامتحانات بشكل دوري طبقًا للمواعيد المتفق عليها.
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