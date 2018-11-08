برلماني: تنظيم مصر لمنتدى شباب العالم جعلها قبلة عالمية

قال الدكتور فيصل راجح، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تنظيم منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بمشاركة 5 آلاف شاب يمثلون 160 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمناقشات حول ملفات مهمة يجعل مصر قبلة لشباب العالم.





وأضاف "راجح"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول مختلف الموضوعات التي طرحت بالمنتدى، إضافة إلى التوصيات التي تم الإعلان عنها جاءت واضحة وصريحة و هادفة.





يذكر أن التجمع الشبابى الكبير، الذى تضمن شبابًا من مختلف دول العالم، ناقش عددًا من القضايا المهمة بمختلف محاورها، على مدار 4 أيام، شملت جلسات رئيسية وجلسات متخصصة، حول موضوعات تخص البشرية جمعاء، منها كيفية صنع قادة المستقبل، والأمن المائى، وكيفية بناء المجتمعات والدول ما بعد إنهاء النزاعات والحروب، والسوشيال ميديا وتأثيرها، وغيرها من الأطروحات التى نالت اهتمام شباب العالم المتواجدين فى شرم الشيخ ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذين مثلوا 160 دولة.