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فن

محمد رجب : لا علاقة لى بـ استدعاء ولى عمرو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:34 م
صدى البلد
نورا نبيل
نفى الفنان محمد رجب، الأخبار التي تناولتها بعض الصحف و المواقع الإلكترونية، بشأن بدئه للتحضير لفيلم سينمائى جديد يحمل اسم " إستدعاء ولى عمرو " يشرع فى تنفيذه مع شركة انتاج معروفه.

وأكد " رجب "، أنه يٌحضر حاليا لعمل جديد سيكون مفاجأة لجمهوره و بمجرد انتهائه من التحضيرات سيكون هو أول من يٌعلن عن كافة تفاصيله عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى .
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