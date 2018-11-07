محمد رجب : لا علاقة لى بـ استدعاء ولى عمرو

نفى الفنان محمد رجب، الأخبار التي تناولتها بعض الصحف و المواقع الإلكترونية، بشأن بدئه للتحضير لفيلم سينمائى جديد يحمل اسم " إستدعاء ولى عمرو " يشرع فى تنفيذه مع شركة انتاج معروفه.



وأكد " رجب "، أنه يٌحضر حاليا لعمل جديد سيكون مفاجأة لجمهوره و بمجرد انتهائه من التحضيرات سيكون هو أول من يٌعلن عن كافة تفاصيله عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى .