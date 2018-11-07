نائب يطالب بتدشين حملة للتوعية بخطورة الأمن المائي

قال النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك عشوائية في استخدام المياه، والذي يتطلب منا جهدا كبيرا في تغيير فكرة الإسراف في المياه السائدة في المجتمع.



وأشاد شعبان في تصريحات لـ"صدى البلد" باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية وتوصية بتوجيه أجهزة الدولة المصرية والتنسيق مع إدارة المنتدى لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات إقليميا ودوليا بالتوعية بخطورة قضية الأمن المائي.



وأكد أهمية المحافظة على المياه داخل وخارج المنزل واستخدام الطرق الحديثة في الري وذلك لتوفيرها قدرا كبيرا من المياه المستخدمة.



كان الرئيس السيسي أوصى أمس في كلمته الختامية بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ بتوجيه أجهزة الدولة المصرية بالتنسيق مع إدارة المنتدى لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات إقليميا ودوليا بالتوعية بخطورة قضية الأمن المائي.