مستشار المفتي يوضح سبب تحريم زواج الأشقاء من الرضاعة

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى يمنع الزواج بسبب الرضاعة، أن ترضع الفتاة على الولد من صدر واحد فى مدة الرضاعة وأن تكون الرضعات خمسة متفرقات.





وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "اثنين أولاد أعمام وأرادا الزواج ولكن أم العريس أرضعت العروس ثلاث رضعات؟ أن هذا يجوز لأنها أرضعت ثلاث رضعات فقط على مذهب الشافعية، ولكن عند المالكية يحرم الزواج ولو برضعة واحدة، وإذا أرادا الخروج من الخلاف فعليهما عدم إتمام الزواج.





وتابع: إذا كانت بأقل من خمس رضعات مُشبعات لا تحصل منه التحريم من الرضاع وبالتالى تكون هذه المرأة غير أم للطفل فى الرضاعة ولا يحرم عليه الزواج من بناتها عند الكبر.