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برلمان

برلماني: التوعية بخطورة الأمن المائي يوفر 20% من الاستهلاك

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
النائب محمد سعد تمراز
النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب
القسم السياسي
أشاد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي الختامية بمنتدى شباب العالم، وتوصيته بعمل حملة دعائية علي جميع المستويات إقليميًا ودوليًا بالتوعية بخطورة قضية الأمن المائي.

وأشار "تمراز"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلى أن هذه النقطة في غاية الأهمية ويجب تنفيذها ووضع رقابة عليها، مؤكدًا أن التوعية في استخدام المياه يوفر حوالي 20% منها.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه بعد زيادة السكان بشكل كبير يتم التوسع في زراعة الأراضي وبالتالي يتم استخدام المياه بصورة كبيرة لذلك كان من المهم الحديث عن هذه النقطة.

كان الرئيس السيسي قد أوصى في كلمته الختامية بمنتدي شباب العالم في شرم الشيخ بتوجيه أجهزة الدولة المصرية التنسيق مع إدارة المنتدى لتنفيذ حملة دعائية على كافة المستويات إقليميا ودوليا بالتوعية بخطورة قضية الأمن المائي.

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