دياب يشعل الحفل السنوى لمصر للطيران

احيى الفنان دياب الحفل السنوى، لمصر للطيران بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، فى حضور العديد من قيادات الشركة، حيث صعد دياب، إلى مسرح الحفل على أغنية "غمازات"، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه، منها: "العووو، الشحن فصل، حب دروشني، قلبت مرجحه"، وغيرهم العديد وسط أجواء من الفرح والرقص بين الحضور.



ويعتبر ذلك الظهور الأول لـ "دياب" بعد زواجه، ويواصل هذه الفترة تصوير أحداث مسلسل "بحر"، الذي يشارك في بطولته مع النجم ماجد المصري، كما يستعد خلال الفترة القادمة لتصوير أحداث فيلمه الجديد "ترانيم إبليس"، الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من نجوم الفن، منهم: مصطفى شعبان، وأحمد السقا، ومنى زكي، وأمينة خليل وغيرهم العديد