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محافظات

محافظ قنا: تفعيل مبادرة الوسام لتحسين خدمات تنظيم الأسرة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:45 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا
يوسف رجب
استقبل اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، الدكتور حسام عباس عبد العظيم- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك لتفعيل مبادرة الوسام الخاصة بالوحدات المتميزة فى مجال تنظيم الأسرة، بحضور كمال شلبى- السكرتير العام والدكتور أيمن خضارى- وكيل وزارة الصحة.

وأشار الدكتور حسام عباس عبد العظيم، إلى أنه تم اختيار الوسام كبرنامج لتحسين جودة وكفاءة خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها طبقًا للمعايير القياسية وذلك عن طريق خلق مناخ تنافسي بين مقدمي خدمات تنظيم الأسرة المتميزين مما يحفز على تقديم خدمة ذات مستوى عال ويساهم في تحفيز الأسر المصرية على تبني مفهوم حق الاختيار ومسئولية القرار في التخطيط لبناء الأسرة النموذجية.

وأوضح الهجان، خلال اللقاء بأن المبادرة تهدف لتحسين كفاءة وجودة خدمات تنظيم الأسرة بمختلف مدن وقرى المحافظة وتدريب الأطباء والصيادلة والممرضين على أحدث التقنيات عن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة.
محافظ قنا: تفعيل مبادرة الوسام لتحسين خدمات تنظيم الأسرة
محافظ قنا: تفعيل مبادرة الوسام لتحسين خدمات تنظيم الأسرة
محافظ قنا: تفعيل مبادرة الوسام لتحسين خدمات تنظيم الأسرة
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