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أخبار العالم

وزير خارجية السعودية يلتقي بسفير الأرجنتين.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
استقبل اليوم وزير خارجية السعودية عادل الجبير، سفير جمهورية الأرجنتين مارسيلو جيلاردوني، حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع تويتر صورة من كواليس اللقاء معلقة: "#الرياض | الوزير #عادل_الجبير يستقبل سفير جمهورية #الأرجنتين مارسيلو جيلاردوني".

وتشهد السعودية اليوم حدثا تاريخيا حيث أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاربعاء، خلال زيارته إلى منطقة القصيم، إنشاء 600 مشروع بتكلفة 16 مليار ريال تنوعت ما بين مشاريع تنموية وتعليمية وخدمات بقطاع الإسكان.

وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء.
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