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ديني

حكم إرسال الرسائل الدينية على وسائل التواصل الحديثة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:13 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن وسائل الاتصال الحديثة يجوز استخدامها مادام الاستخدام صحيحًا. 

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم إرسال الرسائل الدينية على وسائل التواصل الحديثة؟»، أنه يجب على المرسل أن يكون عارفًا بهذا الشيء ولا يرسل بشيء لا يعلم أنه صحيح، فلابد أن يتأكد أولًا من صحة المعلومات الواردة في رسالته مثال إذا تم تداول أحاديث نبوية فعليه التأكد أنها صحيحة وغير ضعيفة.

وتابع: كذلك لابد على المستقبل أن يمحص ولا يقبل أى شيء إلا عندما يشك ويسمع المتخصص ماذا يقول فى هذا الأمر.
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