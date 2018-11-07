صورة نادرة للراحل جميل راتب بصحبته زوجته مونيكا مونتيفير

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة نادرة للفنان الراحل جميل راتب بصحبة زوجته الفرنسية التي انفصل عنها.



وكان الراحل جميل راتب قد قال فى عدد من اللقاءات المختلفة إنه تزوج من الفرنسية مونيكا مونتريفير، وكانت تعمل مدير مسرح الشانزليزيه وكانت ممثلة ومسرحية ومنتجة ولم ينجبا اى أبناء حيث وهب الأول حياته للفن.



يذكر أن أول ظهور لجميل راتب فى السينما كان فى عام 1946 من خلال فيلم "أنا الشرق"، ثم غادر إلى فرنسا مرة أخرى ليواصل عمله الفني فى السينما، ثم عاد إلى مصر مجددًا مع منتصف سبعينات القرن العشرين.