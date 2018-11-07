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أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتطوير 100 مركز شباب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:57 م
صدى البلد
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين وزارتي الشباب والرياضة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية تكنولوجيا.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن الاتفاق يتضمن تعاون الوزارتين في تطوير ١٠٠ مركز شباب بالإضافة إلى صالات حاسب آلي وإتاحتها للشباب واستخدامها كمراكز تدريب وإقامة دورات تدريبية حول تكنولوجيا الاتصالات لمساعدة الشباب على ريادة الأعمال وتوفير فرض عمل لهم، لافتا أنه سيتم إنشاء هذه المراكز خلال ٦ أشهر من الآن.
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