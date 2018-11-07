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محافظات

حملة لأني رجل لتمكين المرأة بجامعة الفيوم بحضور المحافظ .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:13 م
حملة لأنى رجل لتمكين
حملة لأنى رجل لتمكين المرأة بجامعة الفيوم بحضور المحافظ
الفيوم - نبيل أبو السعود
انطلقت اليوم فعاليات حملة " لأني رجل " لتمكين المرأة، بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة بالفيوم ووحدة مناهضة التحرش بالجامعة وبالتنسيق مع المحافظة، بحضور اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ الفيوم.

شهد الفعاليات الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على رمضان على عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، والمحاسبة ليلى طه قاسم رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة وفاء يسرى عضو المجلس، والدكتور محمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الفيوم، والدكتور وائل طوبار المنسق الطلابي بالجامعة، ونهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة الفيوم.

وأعرب محافظ الفيوم خلال كلمته التي ألقاها لطلاب الجامعة بإحدى قاعات كلية الحقوق ببدء فعاليات انطلاق حملة "لأني رجل" عن بالغ سعادته بلقائهم، مؤكدا على ضرورة التسلح بالعلم، حيث إن قيمة الأمم تقاس بما تملكه من معارف وعلوم، لافتًا إلى أهمية دور التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى النهوض بدور المرأة وتمكينها بشتى المجالات، فالمرأة والرجل يقفان على قدم المساواة في الحقوق والواجبات.

كما طالب المحافظ الطلاب بالجد والاجتهاد فهم حملة مشاعل التنوير وعلماء المستقبل وقلب مصر النابض، مؤكدًا على أن قوة الأمم تقاس بما تملكه من سواعد الشباب الفتية، وأوضح أهمية العمل بروح الفريق الواحد من خلال المشاركة البناءة بين قوى الشعب المختلفة، آملًا أن تحقق الحملة أهدافها المنشودة فى توعية المجتمع تجاه تمكين المرأة.

ومن جهتها ، أشارت المحاسبة ليلى طه، مقررة فرع قومي المرأة بالفيوم، إلى أن حملة أني رجل تهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بدورها التنموي والفاعل من خلال محاور مشاركة الرجل فى كافة مناحى الحياة وحقها فى ممارسة الرياضة والتعليم والعمل، ومناهضة العنف ضدها ما يدعم دور المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، لافتة إلى أن الحملة تستهدف 500 طالبًا وطالبةً بكليات الخدمة الاجتماعية والحقوق ودار العلوم والتربية النوعية وطلاب المدينة الجامعية بنين.
حملة لأني رجل لتمكين المرأة بجامعة الفيوم بحضور المحافظ .. صور
حملة لأني رجل لتمكين المرأة بجامعة الفيوم بحضور المحافظ .. صور
حملة لأني رجل لتمكين المرأة بجامعة الفيوم بحضور المحافظ .. صور
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